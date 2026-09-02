Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 3 вересня, офіційний курс валюти для українців такий:

долар США – 44,61 гривні (тобто +15 копійок проти 2 вересня);

(тобто +15 копійок проти 2 вересня); євро – 51,64 гривні (тобто +10 копійок проти 2 вересня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула нового максимуму 24 серпня – 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , ще станом на вечір 2 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,34 гривні (+3 копійки), а продаж по 44,84 гривні (+3 копійки).

, ще станом на вечір 2 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+3 копійки), а продаж по (+3 копійки). Купівля євро проходить по 51,36 гривні (без змін), а продаж – по 52 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,77 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,84 гривні (+4 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (+4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,80 гривні (без змін), а продаж – по 51,95 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,34 гривні (+3 копійки), а продають – по 44,82 гривні (-1 копійка).

(+3 копійки), а продають – по (-1 копійка). Євро купують по 51,60 гривні (+3 копійки), а продають – по 52,08 гривні (+2 копійки).

У коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що на початку вересня попит на валюту може дещо зрости.

Після завершення літа традиційно пожвавлюється ділова активність, а разом із нею збільшуються потреби бізнесу в розрахунках за закордонні товари. Додатковий тиск можуть створювати закупівлі пального, енергоносіїв та обладнання.

Водночас багато залежатиме від валютних надходжень експортерів. Якщо їх буде достатньо, це допоможе врівноважити ситуацію, інакше активніше втручатися доведеться Нацбанку. Тож курсові коливання можуть стати помітнішими порівняно із серпнем, однак передумов для різкої зміни вартості долара наразі немає.