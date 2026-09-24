Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 25 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,97 гривні (тобто +11 копійок проти 24 вересня);

(тобто +11 копійок проти 24 вересня); євро – 51,12 гривні (тобто -7 копійок проти 24 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 24 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,65 гривні (+7 копійок), а продаж по 45,18 гривні (+8 копійок).

, станом на вечір 24 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+7 копійок), а продаж по (+8 копійок). Купівля євро проходить по 50,94 гривні (-12 копійок), а продаж – по 51,64 гривні (-8 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45 гривень (без змін), а продаж – по 45,06 гривні (-4 копійки).

(без змін), а продаж – по (-4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,70 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,48 гривні (+5 копійок), а продають – по 45,18 гривні (+18 копійок).

(+5 копійок), а продають – по (+18 копійок). Євро купують по 51,26 гривні (-17 копійок), а продають – по 51,92 гривні (-12 копійок).

Нагадаємо, у вересні Нацбанк підвищив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту – до 16% річних. Як пояснила в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, такий крок покликаний зменшити тиск на валютний ринок в умовах прискорення зростання споживчих цін.

Водночас регулятор враховує й інші ризики, зокрема можливе зростання бюджетних потреб, підвищення виробничих витрат і зарплат, а також невизначеність щодо зовнішнього фінансування. Тож посилення жорсткості монетарної політики є частиною ширших зусиль зі стримування інфляції та підтримання макрофінансової стабільності.