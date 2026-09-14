Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 15 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,62 гривні (тобто +7 копійок проти 14 вересня);

(тобто +7 копійок проти 14 вересня); євро – 51,52 гривні (тобто -12 копійок проти 14 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 14 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,36 гривні (+1 копійка), а продаж по 44,87 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 14 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 51,34 гривні (-11 копійок), а продаж – по 51,99 гривні (-7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,85 гривні (+7 копійок), а продаж – по 44,85 гривні (+12 копійок).

(+7 копійок), а продаж – по (+12 копійок). Натомість купівля євро проходить по 51,78 гривні (-15 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,40 гривні (+12 копійок), а продають – по 44,87 гривні (+15 копійок).

(+12 копійок), а продають – по (+15 копійок). Євро купують по 51,65 гривні (-6 копійок), а продають – по 52,20 гривні (-10 копійок).

До слова, раніше для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що восени тиск на гривню може посилитися. Серед основних чинників – активність імпортерів пального та енергообладнання, попит на які традиційно зростає напередодні холодного сезону.

Водночас міжнародна фінансова підтримка допомагає українській економіці не лише триматися, а й розвиватися попри складні обставини. До того ж від початку повномасштабного вторгнення гривня вже неодноразово проходила осінньо-зимові періоди без критичних потрясінь.