Штампи на доларах: що вони означають

Загалом існує кілька версій, що означає штамп на банкнотах доларів США, пише 24 Канал. Зокрема, йдеться про те, що штампи використовують в африканських країнах для позначення справжніх банкнот американської валюти.

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Річ у тому, що у регіоні долар має важливе значення, оскільки місцеві валюти, як правило, є досить слабкими. На долар припадає значна частка обігу на чорному ринку, а через попит валюту намагаються підробити.

Ще одне пояснення штампів на доларах – це відмітки, які додають іноземні банки, казино або інші пункти обміну валюти. Вони це також роблять для позначення справжніх купюр. Зазвичай, кожен заклад має свою мітку. Ці символи можуть відрізнятися за формами та кольорами.

Приклад штампів на доларах США / Фото фейсбук Сергій Сахань

Чи можна обміняти долари зі штампом

У Національному банку України зазначають, що банки та пункти обміну мають приймати усі банкноти долара США, які були випущені з 1914 року та пройшли перевірку на справжність. Наявність відбитків штампів, печаток або написів не відіграє ніякого значення, тож банкноти з такими символами мають приймати усі банки та небанківські установи. Проте в НБУ вказали, що штамп або печатка не мають перевищувати загальну площу у 200 міліметрів у квадраті.