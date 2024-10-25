Штампы на долларах: что они означают

В общем существует несколько версий, что означает штамп на банкнотах долларов США, пишет 24 Канал. В частности, говорится о том, что штампы используют в африканских странах для обозначения настоящих банкнот американской валюты.

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Дело в том, что в регионе доллар имеет важное значение, поскольку местные валюты, как правило, являются достаточно слабыми. На доллар приходится значительная доля оборота на черном рынке, а из-за спроса валюту пытаются подделать.

Еще одно объяснение штампов на долларах – это отметки, которые добавляют иностранные банки, казино или другие пункты обмена валюты. Они это также делают для обозначения настоящих купюр. Обычно, каждое заведение имеет свою метку. Эти символы могут отличаться по формам и цветам.

Пример штампов на долларах США / Фото фейсбук Сергей Сахань

Можно ли обменять доллары со штампом

В Национальном банке Украины отмечают, что банки и пункты обмена должны принимать все банкноты доллара США, которые были выпущены с 1914 года и прошли проверку на подлинность. Наличие оттисков штампов, печатей или надписей не играют никакого значения, поэтому банкноты с такими символами должны принимать все банки и небанковские учреждения. Однако в НБУ указали, что штамп или печать не должны превышать общую площадь в 200 миллиметров в квадрате.