Долар США повернувся до падіння на ринку: важливу роль відіграв Китай

Долар знову ослаб на ринку проти кошика з 6 інших валют під час торгів. Цьому сприяла динаміка грошових одиниць Австралії та Нової Зеландії, а також нове рішення Китаю. Більше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Котирування Індексу долара США повернувся до від'ємної динаміки на ринку, тоді як офіційні валюти Австралії та Нової Зеландії стрімко зросли на фоні збільшення апетиту до ризику серед інвесторів, пише CNBC.

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Цьому сприяло рішення Китаю стосовно скасування правила про обов'язковий карантин для людей, які будуть прибувати в країну після 8 січня. Це важливий крок до послаблення обмежень на кордонах.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на вівторок, 27 грудня, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 103,97 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник впав на 0,33%, а коливався в діапазоні 103,89 – 104,16. Крайні позиції для Індексу долара за останній рік:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімально котирування впали до 94,63 за аналогічний період, згідно з даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Нещодавно фахівці пояснили головні причини стрімкого зміцнення долара США у 2022 році, а також фіксування кількох серйозних рекордів. Крім того, вони поділилися прогнозами на 2023 рік.

Динаміка інших валют

Фунт стерлінгів зміцнив свої позиції на 0,16% під час торгів. Водночас офіційна валюта Єврозони – євро – зміцнила свої позиції на 0,06%. Аналогічну динаміку також продемонструвала японська єна, яка виросла на 0,1% до 132,75 за долар США.

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