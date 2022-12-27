Доллар США вернулся к падению на рынке: важную роль сыграл Китай
Доллар снова ослаб на рынке против корзины с 6 других валют во время торгов. Этому способствовала динамика валют Австралии и Новой Зеландии, а также новое решение Китая. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Котировки Индекса доллара США вернулись к отрицательной динамике на рынке, в то время как официальные валюты Австралии и Новой Зеландии стремительно выросли на фоне увеличения аппетита к риску среди инвесторов, информирует CNBC.
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Этому способствовало решение Китая об отмене правила об обязательном карантине для людей, которые будут приезжать в страну после 8 января. Это важный шаг к ослаблению ограничений на границах.
Последние изменения Индекса доллара США на рынке
По состоянию на вторник, 27 декабря, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 103,97 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель упал на 0,33%, а колебался в диапазоне 103,89 – 104,16. Крайние позиции для Индекса доллара за последний год:
- Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78;
- В то же время минимальные котировки упали до 94,63 за аналогичный период, согласно данным CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Недавно специалисты объяснили основные причины стремительного укрепления доллара США в 2022 году, а также фиксирование нескольких серьезных рекордов. Кроме того, они поделились прогнозами на 2023 год.
Динамика других валют
Фунт стерлингов укрепил свои позиции на 0,16% во время торгов. В то же время, официальная валюта Еврозоны – евро – укрепила свои позиции на 0,06%. Аналогичную динамику также продемонстрировала японская иена, выросшая на 0,1% к 132,75 за доллар США.
Больше новостей о долларе США:
- Одной из основных причин стремительного роста американской валюты в 2022 году стала проводимая монетарная политика Федерального резерва, чтобы унять инфляцию. Доллар за последние 12 месяцев вырос на 9%, согласно Reuters;
- Однако в ноябре на валютном рынке зафиксировали самый двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет;
- Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.