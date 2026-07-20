Долар та євро на старті тижня: обмінники оновили курс валюти

У понеділок, 20 липня, офіційний курс долара в Україні становить 44,66 гривні, тоді як євро – 51,05 гривні. Однак іноземна готівка для звичайних громадян обійдеться тепер у дещо іншу ціну.

Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 20 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (без змін), а продаж по 44,98 гривні (+11 копійок).

, станом на ранок 20 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж по (+11 копійок). Купівля євро проходить по 50,83 гривні (-4 копійки), а продаж – по 51,54 гривні (+7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,75 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,76 гривні (+4 копійки).

(+1 копійка), а продаж – по (+4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,25 гривні (без змін), а продаж – по 51,38 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,22 гривні (+19 копійок), а продають – по 44,81 гривні (+7 копійок).

(+19 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 50,95 гривні (+7 копійок), а продають – по 51,62 гривні (+2 копійки).

В останню декаду липня валютний ринок, найімовірніше, збереже тенденції попередніх тижнів. І хоча нинішнє "затишшя" може тривати досить довго, однак головним ризиком залишається війна, здатна змінити поведінку громадян і посилити коливання.

За прогнозом банкірів, курс долара протягом тижня перебуватиме в межах 44,5 – 45 гривень, тоді як євро 50,5 – 52,5 гривні.