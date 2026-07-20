Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 20 июля покупка доллара в банках обходится в среднем в 44,42 гривны (без изменений), а продажа – в 44,98 гривны (+11 копеек).

, по состоянию на утро 20 июля покупка доллара в банках обходится в среднем в (без изменений), а продажа – в (+11 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,83 гривны (-4 копейки), а продажа – по 51,54 гривны (+7 копеек).

Что касается курса на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,75 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,76 гривны (+4 копейки).

(+1 копейка), а продажа – по (+4 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (без изменений), а продажа – по 51,38 гривны (+3 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,22 гривны (+19 копеек), а продают – по 44,81 гривны (+7 копеек).

(+19 копеек), а продают – по (+7 копеек). Евро покупают по 50,95 гривны (+7 копеек), а продают – по 51,62 гривны (+2 копейки).

В последнюю декаду июля валютный рынок, скорее всего, сохранит тенденции предыдущих недель. И хотя нынешнее "затишье" может продлиться довольно долго, главным риском остается война, способная изменить поведение граждан и усилить колебания.

По прогнозу банкиров, курс доллара в течение недели будет находиться в пределах 44,5 – 45 гривен, а евро 50,5 – 52,5 гривны.