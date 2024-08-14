Долар зафіксував істотний обвал на ринку: чи триває знецінення валюти

Долар США починає новий день зі стабільними позиціями, зафіксувавши суттєвий спад до цього. На американську валюту впливають очікування щодо Федерального резерву, адже його наступний крок можу суттєво змінити ситуацію на ринку.

Що впливає на долар США

Долар США залишився стабільний після падіння проти основних конкурентів протягом ночі. Позиції американської валюти ослабли через сприятливі показники Індексу цін виробників в країні, адже це посилює очікування щодо зниження процентної ставки Федеральною резервною системою.

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Наразі трейдери вважають, що центробанк США почне змінювати монетарну політику уже у вересні 2024 року, згідно з даними Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Як змінилися позиції долара на ринку

У середу, 14 серпня, Індекс долара США торгується на рівні 102,66. Цей індикатор на цю мить демонструє позитивну динаміку на ринку, зрісши на 0,10%, згідно з даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання становить 102,56 – 102,72. Нагадаємо, що Reuters інформує, що протягом ночі Індекс долара США впав на 0,49%.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців: