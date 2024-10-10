Долар злетів до пікового рівня за кілька місяців, тоді як євро різко обвалилося

Долар США дорожчає на тлі реакції ринків на потенційну політику Федерального резерву. Американська валюта зафіксувала відразу кілька рекордів на ринку.

Що впливає на долар США на ринку

У четвер, 10 жовтня, долар США демонструє сильні позиції на ринку. Американська валюта досягнула пікового рівня як стосовно основних валют, так і щодо японської єни окремо, пише Reuters.

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Річ у тому, що ринки більше впевнилися у терплячому підході Федерального резерву до подальшого пом'якшення монетарної політики, навіть з врахуванням важливого звіту щодо інфляції, який вийде пізніше в цей же день.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США наблизився до максимуму за 2 місяці, інформує Reuters. На момент створення цього матеріалу, індекс коливається на рівні 102,96, зрісши на 0,03%, інформує портал Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 102,83 – 102,96.

Крім того, долар подорожчав до пікового рівня за 10 тижнів щодо японської єни. Тоді як позиції євро впали до мінімуму з 13 серпня.