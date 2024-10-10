Доллар взлетел до пикового уровня за несколько месяцев, тогда как евро резко обвалилось

Доллар США дорожает на фоне реакции рынков на потенциальную политику Федерального резерва. Американская валюта зафиксировала сразу несколько рекордов на рынке.

Что влияет на доллар США на рынке

В четверг, 10 октября, доллар США демонстрирует сильные позиции на рынке. Американская валюта достигла пикового уровня как по отношению к основным валютам, так и по отношению к японской иене отдельно, пишет Reuters.

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Дело в том, что рынки больше убедились в терпеливом подходе Федерального резерва к дальнейшему смягчению монетарной политики, даже с учетом важного отчета по инфляции, который выйдет позже в этот же день.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США приблизился к максимуму за 2 месяца, информирует Reuters. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 102,96, выросши на 0,03%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 102,83 – 102,96.

Кроме того, доллар подорожал до пикового уровня за 10 недель относительно японской иены. Тогда как позиции евро упали до минимума с 13 августа.