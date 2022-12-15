Долар відійшов від мінімуму за 6 місяців: центробанк США – важливий фактор впливу

Долар повернувся до зростання проти кошика з 6 інших валют після чергового рішення Федерального резерву. Що відбувається на ринку – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США повернувся до зростання на ринку та відійшов від мінімуму за 6 місяців, а також перекрив дводенний спадний тренд, пише FXStreet.

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Останні зміни Індексу долара США на ринку

Станом на четвер, 15 грудня, Індекс долара США коливається на рівні 104,34 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,55%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Реакція долара на рішення центробанку США

Долар також позитивно відреагував на нове рішення Федерального резерву США щодо процентної ставки. Йдеться про підняття цього показника на 50 базисних пунктів до 4,25 – 4,5% у річному розрахунку, інформує DailyFX. Це найвищий рівень з 2007 року.

Глава американського центробанку додав, що регулятор буде тримати ставку, поки не зафіксують неспростованих доказів сповільнення інфляції у США, яка у листопаді 2022 року зупинилася на рівні 7,1%. Натомість цільовий рівень інфляції у Федеральному резерві становить 2%.

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