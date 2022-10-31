Американський долар знову зміцнює позиції, тоді як його конкуренти – слабшають

Долар США повернувся до зростання на ринку. Яку динаміку демонструють інші валюти, а також, що впливало на сьогоднішні торги – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США у понеділок, 31 жовтня, демонструє на ринку позитивну динаміку. Долар навіть зумів відновити позиції, які втратив раніше цього місяця.

Корисно Інвестиційний бум у світі: як почати та уникнути шахраїв

Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 111,61, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,77%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 111,63 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,79%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник втратив 0,10%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,85%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,31%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 18,90%.

Як змінилися позиції інших валют

Під час торгів фунт стерлінгів втратив 0,67%. Минулого тижня британська валюта змогла зміцнити позиції на ринку на фоні призначення нового прем'єр-міністра, інформує CNBC. Євро також ослабив позиції під час торгів. ЄЦБ на минулому тижні також попереджав про похмурі перспективи для країн Єврозони.

Долар зміцнив позиції проти японської єни. Йдеться про зростання на рівні 0,82%, адже слабкість, яку фіксували раніше цього місяця починає зникати. Нагадаємо, що недавно японська нацвалюта обвалилася до мінімуму за понад 32 роки.

Варте уваги Крах мрії Сальвадору з біткойном: яке майбутнє чекає на тих, хто багато поставив на криптовалюти

Більше про актуальну ситуацію на ринку: