Индекс доллара США в понедельник, 31 октября, показывает на рынке положительную динамику. Доллар даже сумел восстановить позиции, потерянные ранее в этом месяце.
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Позиции доллара США на рынке
К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 111,61, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,77%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,63 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,79%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель утратил 0,10%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 5,85%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,31%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,90%.
Как изменились позиции других валют
В ходе торгов фунт стерлингов потерял 0,67%. На минувшей неделе британская валюта смогла укрепить позиции на рынке на фоне назначения нового премьер-министра, передает CNBC. Евро также ослабил позиции в ходе торгов. ЕЦБ на прошлой неделе также предупреждал о мрачных перспективах для стран Еврозоны.
Доллар укрепил позиции против японской иены. Речь идет о росте на уровне 0,82%, ведь слабость, которую фиксировали ранее, в этом месяце начинает исчезать. Напомним, что недавно японская нацвалюта обвалилась до минимума за более чем 32 года.
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Больше об актуальной ситуации на рынке:
- На сегодняшних торгах котировки колебались в диапазоне 110,72 – 111,67, согласно Yahoo! Finance;
- Доллар вновь восстанавливает позиции на рынке, потерянные ранее в этом месяце, на фоне обнародования новых данных и встреч центробанков по поднятию ставок. В их числе Банк Англии и Федеральный резерв, пишет CNBC.
- В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".