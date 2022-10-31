Индекс доллара США в понедельник, 31 октября, показывает на рынке положительную динамику. Доллар даже сумел восстановить позиции, потерянные ранее в этом месяце.

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Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 111,61, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,77%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,63 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,79%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель утратил 0,10%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 5,85%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,31%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,90%.

Как изменились позиции других валют

В ходе торгов фунт стерлингов потерял 0,67%. На минувшей неделе британская валюта смогла укрепить позиции на рынке на фоне назначения нового премьер-министра, передает CNBC. Евро также ослабил позиции в ходе торгов. ЕЦБ на прошлой неделе также предупреждал о мрачных перспективах для стран Еврозоны.

Доллар укрепил позиции против японской иены. Речь идет о росте на уровне 0,82%, ведь слабость, которую фиксировали ранее, в этом месяце начинает исчезать. Напомним, что недавно японская нацвалюта обвалилась до минимума за более чем 32 года.

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