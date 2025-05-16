Чому ціна долара падає

Під час торгів у п'ятницю, 16 травня, долар падає в ціні щодо кошика з 6 інших валют. Крім того, долар завершує тиждень з істотним просіданням на ринку, інформує 24 Канал з посиланням на TradingEconomics.

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На початку тижня долар зріс на понад 1% на тлі вдалих торгових переговорів між США та Китаєм, які пройшли у Швейцарії. Проте ситуація на ринку валют пізніше змінилася, оскільки нові дані свідчили про сповільнення інфляції та зменшення продажів у США, що викликало занепокоєння щодо уповільнення споживчої активності. Як результат, трейдери тепер більше очікують нових рішень Федеральної резервної системи США про зниження процентних ставок пізніше цього року.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що з доларом сьогодні

Індекс долара США торгується на рівні 100,77, за даними порталу MarketWatch. Під час сьогоднішніх торгів долар подешевшав на 0,11%. Протягом торгової сесії валюта коливалася в діапазоні від 100,52 до 100,84. З початку 2024 року долар впав в ціні на понад 7%. За тиждень, який тривав з 12 по 16 травня, подешевшав на 0,43%.

Ключові коливання Індексу долара США за рік: