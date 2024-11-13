Здорожчання долара США триває, але сповільнилося: усе через один фактор

Долар продовжує зростати на ринку, але повільнішими темпами. Ринок чекає на новий звіт щодо інфляції у США, який мають опублікувати протягом дня.

Курс долара на сьогодні

Під час торгів, 13 листопада, долар США демонструє позитивну динаміку на ринку. Валюта торгується поблизу максимуму за понад 6 місяців. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Американська валюта зростає повільнішими темпами, оскільки ринки очікують на нові дані про інфляцію у США. Звіт мають опублікувати пізніше цього ж дня. Загалом з початку листопада долар стрімко зростав в ціні завдяки перемозі Дональда Трампа на виборах.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Спершу Індекс долара США зріс на 0,04% до 106,3. На момент створення цього матеріалу, індекс торгується на рівні до 106,14, за даними Yahoo!Finance. Наразі цей показник зафіксував зростання на 0,11%. Діапазон коливання за день становить 105,89 – 106,21.

Позиції євро ослабли на 0,09% щодо долара США, тоді як курс британського фунта майже не змінився.