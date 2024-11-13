Курс доллара на сегодня

Во время торгов, 13 ноября, доллар США демонстрирует положительную динамику на рынке. Валюта торгуется вблизи максимума за более чем 6 месяцев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Американская валюта растет более медленными темпами, поскольку рынки ожидают новые данные об инфляции в США. Отчет должны опубликовать позже в этот же день. Всего с начала ноября доллар стремительно рос в цене благодаря победе Дональда Трампа на выборах.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сначала Индекс доллара США вырос на 0,04% до 106,3. На момент создания этого материала, индекс торгуется на уровне до 106,14, по данным Yahoo!Finance. Сейчас этот показатель зафиксировал рост на 0,11%. Диапазон колебания за день составляет 105,89 – 106 106,21.

Позиции евро ослабли на 0,09% относительно доллара США, тогда как курс британского фунта почти не изменился.