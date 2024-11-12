Долар різко подорожчав, тоді як євро та фунт стерлінгів фіксують серйозні втрати

Долар США суттєво зріс в ціні, тоді як його конкуренти зафіксували значний спад. На ринок впливають сигнали з США, які можуть вплинути на інфляцію та політику американського центрального банку.

Курс долара на сьогодні

У вівторок, 12 листопада, долар США суттєво зріс в ціні, наблизившись до максимуму за 5 місяців. Валюта дорожчає через потенційне запровадження тарифів на імпортні товари, що може спровокувати новий сплеск інфляції у США. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Цікаво Що буде з цінами на нафту в 2025 році: прогноз від топових експертів

Тарифи – одна із передвиборчих обіцянок Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США. Потенційне зростання інфляції змусить реагувати Федеральний резерв, який лише у вересні 2024 року почав знижувати процентні ставки, які впливають на вартість запозичень, за 4 роки. На початку листопада центробанк США вдруге ухвалив рішення про зниження ставок.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США спершу зріс на 0,66% до 106,12. Цей показник досягнув пікового рівня з кінця червня. На момент створення цього матеріалу, індекс торгується на рівні до 106,03, за даними Yahoo!Finance.

Наразі цей показник зафіксував зростання на 0,46%. Діапазон коливання за день становить 105,49 – 106,18. Головні конкуренти долара зафіксували суттєвий спад. Йдеться про євро та британський фунт, які впали на 0,53% та 1,04% відповідно.

До того ж євро подешевшало до найнижчого рівня з листопада 2023 року. Єна втратила проти долара 0,66%. Минулого тижня японська валюта обвалилася до мінімуму за три місяці.