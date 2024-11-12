Курс доллара на сегодня

Во вторник, 12 ноября, доллар США существенно вырос в цене, приблизившись к максимуму за 5 месяцев. Валюта дорожает из-за потенциального введения тарифов на импортные товары, что может спровоцировать новый всплеск инфляции в США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Тарифы – одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа, победившего на президентских выборах в США. Потенциальный рост инфляции заставит реагировать Федеральный резерв, который только в сентябре 2024 года начал снижать процентные ставки, которые влияют на стоимость заимствований, за 4 года. В начале ноября центробанк США во второй раз принял решение о снижении ставок.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 106,52;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США сначала вырос на 0,66% до 106,12. Этот показатель достиг пикового уровня с конца июня. На момент создания этого материала, индекс торгуется на уровне до 106,03, по данным Yahoo!Finance.

Сейчас этот показатель зафиксировал рост на 0,46%. Диапазон колебания за день составляет 105,49 – 106 106,18. Главные конкуренты доллара зафиксировали существенный спад. Речь идет о евро и британский фунт, которые упали на 0,53% и 1,04% соответственно.

К тому же евро подешевело до самого низкого уровня с ноября 2023 года. Иена потеряла против доллара 0,66%. На прошлой неделе японская валюта обвалилась до минимума за три месяца.