Котирування Індексу долара США стабілізувалися під час сьогоднішніх торгів після суттєвого зростання днем раніше на фоні побоювань щодо ситуації з коронавірусом у Китаї.

Важливо Серйозний виклик для Азії та світу: чого чекати від китайського юаня.

Динаміка долара США на ринку

Станом на вівторок, 22 листопада, Індекс долара США коливаються на рівні 107,42, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,39%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді на валютному ринку зафіксували найбільше дводенне падіння котирувань Індексу долара США за майже 14 років. Тоді факторами впливу були новини про послаблення коронавірусних обмежень у Китаї та нові дані щодо інфляції у США.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Євро сьогодні виріс на 0,2%. У понеділок, 21 листопада, офіційна валюта країн Єврозони зафіксувала втрати на рівні 0,8%. Британський фунт зміцнив свої позиції на 0,4%, частково відновивши свої втрати під час попередньої торгової сесії – 0,6%. Крім того, курс у Японії зупинився на рівні 141,24 єни за долар з падінням на рівні 0,6%, повідомляє CNBC.

Коментарі експертів

Джозеф Капурсо, який обіймає посаду очільника відділу міжнародної та сталої економіки в Commonwealth Bank of Australia заявив, що події в Китаї будуть відігравати ключову роль. Він додав, що в країні посилюють обмеження, тому економічні наслідки будуть неминучими.

Аналітики MUFG зауважили, що більш обережні заяви представників Федерального резерву США також стали фактор, який вплинув на незначний спад Індексу долара США.

Більше фактів про динаміку долара США: