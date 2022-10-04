Індекс долара США у понеділок, 3 жовтня, продовжує демонструвати негативну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Позиції долара США на ринку
На момент створення цього матеріалу, Індекс долара США коливається на рівні 111,65, за даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня котирування впали на 0,42%. Індекс почав день на рівні 112,17. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- Максимально цей показник зростав до 114,78;
- Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.
Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгується на рівні 111,16, згідно з даними WSJ. З початку сесії цей показник впав на 0,41%. Останні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останній рік:
- За останній місяць цей показник виріс на 1,67%;
- За 3 місяці Індекс посилив позиції на 6,20%;
- Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,35%;
- Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,07%.