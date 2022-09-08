Долар США продовжує зростати: що це може означати для світової економіки

Американський долар невпинно зміцнює позиції на ринку. Як змінилася динаміка Індексу долара США з початку торгів – читайте у матеріалі 24 каналу.

Індекс долара США продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 8 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 110,20, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,30%. Індекс почав день на рівні 109,67. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);

який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень); Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,10, за даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 110,12, згідно з WSJ. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,25%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:

за місяць він пішов вгору на 4,79%;

за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,69%;

з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,74%;

загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 19,07%.

Ситуація на валютному ринку

Загалом від початку поточного року долар США демонструє потужні позиції на валютному ринку. Зокрема, за серпень Індекс долара США пішов вгору приблизно на 2,6%. Таким чином, це показник зростає три місяці поспіль.

Крім того, Індекс долара США перетнув важливу психологічну позначку у 109,48, який був максимумом протягом 20 років, згідно з даними Business Standard. Цікаво, що зміцнення долара – це проблема для глобальної торгівлі. Річ утому, що саме долар є головною валютою у цьому процесі. Тож потужне зміцнення американської валюти може неабияк вдарити по світовій економіці, а також: