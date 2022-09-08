Доллар США продолжает расти: что это может означать для мировой экономики

Американский доллар постоянно укрепляет позиции на рынке. Как изменилась динамика Индекса доллара США с начала торгов – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает укреплять свои позиции на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 8 сентября 2022 года индекс доллара США колеблется на уровне 110,20, согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня котировки выросли на 0,30%. Индекс начал день на уровне 109,67. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

максимально этот показатель был равен 110,79, который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень);

который зафиксировали в середине июля 2022 года (это новый пиковый уровень); Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,10, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на сегодняшний день торгуется на уровне 110,12, согласно WSJ. С начала торгового дня этот показатель пошел на 0,25%. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последние 12 месяцев:

за месяц он пошел на 4,79%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 6,69%;

с начала 2022 года Индекс пошел на 14,74%;

В целом за год WSJ Dollar Index вырос на 19,07%.

Ситуация на валютном рынке

В целом, с начала текущего года доллар США демонстрирует мощные позиции на валютном рынке. В частности, за август Индекс доллара США пошел вверх примерно на 2,6%. Таким образом, этот показатель растет три месяца подряд.

Кроме того, Индекс доллара США пересек важную психологическую отметку в 109,48, которая была максимумом в течение 20 лет, согласно данным Business Standard. Интересно, что укрепление доллара – проблема для глобальной торговли. Дело в том, что именно доллар является главной валютой в этом процессе. Так что мощное укрепление американской валюты может изрядно ударить по мировой экономике, а также: