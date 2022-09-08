Індекс долара США продовжує зміцнювати свої позиції на ринку. Торги тривають цілодобово.
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Актуальні дані щодо Індексу долара
Станом на 8 вересня 2022 року Індекс долара США коливається на рівні 110,20, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку дня котирування зросли на 0,30%. Індекс почав день на рівні 109,67. Крайні позиції для Індексу долара за рік:
- максимально цей показник дорівнював 110,79, який зафіксували у середині липня 2022 року (це новий піковий рівень);
- Мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 92,10, за даними CNBC.
Водночас WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) на сьогодні торгується на рівні 110,12, згідно з WSJ. З початку торгового дня цей показник пішов вгору на 0,25%. Актуальні дані щодо динаміки WSJ Dollar Index за останні 12 місяців:
- за місяць він пішов вгору на 4,79%;
- за останні 3 місяці цей показник зріс на 6,69%;
- з початку 2022 року Індекс пішов вгору на 14,74%;
- загалом за рік WSJ Dollar Index зріс на 19,07%.