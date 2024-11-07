Курс долара на сьогодні

У четвер, 7 листопада, долар США демонструє від'ємну динаміку на ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Нагадаємо, що 6 листопада долар США зафіксував найбільший денний приріст з березня 2020 року.

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Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 106,52;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США впав на 0,2% до 104,91. При цьому за попередній день долар подорожчав на 1,53%, що є максимальним показником з вересня 2022 року. На момент створення цього матеріалу, долар торгується на рівні до 104,83, за даними Yahoo!Finance. Наразі цей показник ослаб на 0,24%. Діапазон коливання за день становить 104,70 – 105,25.

Долар впав на 0,37% щодо японської єни. Водночас євро подорожчало на 0,14%. Єдина валюта Єврозони днем раніше зафіксувала найбільший обвал з березня 2020 року, впавши на 1,82%. Фунт стерлінгів також зріс на 0,41%. Британська валюта відновлює позиції після спаду на 1,24% днем раніше.