Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, на початку нового тижня, у понеділок, 7 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,56 гривні (тобто -17 копійок проти 4 вересня);

(тобто -17 копійок проти 4 вересня); євро – 51,79 гривні (тобто -15 копійок проти 4 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , ще станом на вечір 4 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,44 гривні (без змін), а продаж по 44,93 гривні (-2 копійки).

, ще станом на вечір 4 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж по (-2 копійки). Купівля євро проходить по 51,58 гривні (+7 копійок), а продаж – по 52,24 гривні (+6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,80 гривні (-3 копійки), а продаж – по 44,89 гривні (-1 копійка).

(-3 копійки), а продаж – по (-1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 52 гривні (+5 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,36 гривні (-1 копійка), а продають – по 44,91 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продають – по (-2 копійки). Євро купують по 51,66 гривні (+4 копійки), а продають – по 52,29 гривні (+9 копійок).

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що цьогоріч вересень може стати одним із найбільш насичених місяців для валютного ринку України.

Річ не в одному конкретному чиннику, а в їхньому одночасному впливі. Зокрема, дорожче пальне, підготовка до опалювального сезону, пошкодження логістичної інфраструктури, погіршення зовнішньої торгівлі та ризик прискорення інфляції можуть посилити потребу бізнесу й населення в іноземній валюті.

Головним "амортизатором" залишатиметься Нацбанк. І хоч режим "керованої гнучкості" допускає коливання курсу, їхній масштаб значною мірою залежатиме від того, наскільки активно регулятор компенсуватиме дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.