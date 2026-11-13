НБУ встановив курс долара на початок наступного тижня, 16 листопада

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 16 листопада, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 45,43 гривні (тобто +5 копійок проти 13 листопада);

(тобто +5 копійок проти 13 листопада); євро – 50,22 гривні (тобто -12 копійок проти 13 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 13 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,31 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,97 гривні (без змін).

, станом на вечір 13 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (+2 копійки), а продаж – по (без змін). Купівля євро проходить по 50,27 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,17 гривні (-8 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,20 гривні (+4 копійки), а продаж – по 46,17 гривні (+4 копійки).

(+4 копійки), а продаж – по (+4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,08 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,30 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,68 гривні (+4 копійки), а продають – по 46,36 гривні (-2 копійки).

(+4 копійки), а продають – по (-2 копійки). Євро купують по 50,86 гривні (-4 копійки), а продають – по 51,48 гривні (-1 копійка).

До слова, як розповів у коментарі 24 Каналу директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус Банку" Дмитро Замотаєв, на тлі воєнних ризиків і курсових коливань українці дедалі частіше постають перед вибором: купувати долари чи розміщувати заощадження на гривневих депозитах. За словами експерта, перевагою останніх є можливість заздалегідь визначити майбутній відсотковий дохід, тоді як прибуток від придбання іноземної валюти залежить від її подальшого подорожчання.

Водночас банкір наголошує на важливості диверсифікації, адже розподіл коштів між різними інструментами допомагає зменшувати фінансові ризики.