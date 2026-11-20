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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, на початку наступного тижня, в понеділок, 23 листопада, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 44,93 гривні (тобто -12 копійок проти 20 листопада);

(тобто -12 копійок проти 20 листопада); євро – 49,28 гривні (тобто -25 копійок проти 20 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 20 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,91 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,54 гривні (-13 копійок).

, станом на вечір 20 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-10 копійок), а продаж – по (-13 копійок). Купівля євро проходить по 49,38 гривні (-9 копійок), а продаж – по 50,18 гривні (-11 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,42 гривні (-6 копійок), а продаж – по 45,50 гривні (-12 копійок).

(-6 копійок), а продаж – по (-12 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50 гривень (-8 копійок), а продаж – по 50,25 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,05 гривні (-13 копійок), а продають – по 45,59 гривні (-10 копійок).

(-13 копійок), а продають – по (-10 копійок). Євро купують по 49,73 гривні (-21 копійка), а продають – по 50,43 гривні (-18 копійок).

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин нагадав, що в умовах режиму "керованої гнучкості" визначальну роль у курсоутворенні відіграє Нацбанк. Саме від рішень регулятора значною мірою залежить динаміка як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

За таких обставин, навіть зважаючи на сезонні зміни в поведінці покупців і продавців іноземної валюти, передбачити момент її здешевлення доволі складно.