Курс валюти в Україні 23 листопада 2026 року / Фото Pexels
Осінь поступово добігає кінця, і українці вже готуються до зими та пов'язаних із нею витрат. Водночас відкритим залишається питання – чи посилять сезонні чинники тиск на гривню вже найближчими днями.
Який офіційний курс валюти в Україні
За оновленими даними Нацбанку, на початку наступного тижня, в понеділок, 23 листопада, офіційний курс валюти буде таким:
- долар США – 44,93 гривні (тобто -12 копійок проти 20 листопада);
- євро – 49,28 гривні (тобто -25 копійок проти 20 листопада).
Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.
Скільки коштує валюта в банках
- За даними 24 Каналу, станом на вечір 20 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,91 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,54 гривні (-13 копійок).
- Купівля євро проходить по 49,38 гривні (-9 копійок), а продаж – по 50,18 гривні (-11 копійок).
Що з вартістю на чорному ринку
- Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,42 гривні (-6 копійок), а продаж – по 45,50 гривні (-12 копійок).
- Натомість купівля євро проходить по 50 гривень (-8 копійок), а продаж – по 50,25 гривні (+3 копійки).
Який курс в обмінниках
- За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,05 гривні (-13 копійок), а продають – по 45,59 гривні (-10 копійок).
- Євро купують по 49,73 гривні (-21 копійка), а продають – по 50,43 гривні (-18 копійок).
Прогнози
До слова, раніше в коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин нагадав, що в умовах режиму "керованої гнучкості" визначальну роль у курсоутворенні відіграє Нацбанк. Саме від рішень регулятора значною мірою залежить динаміка як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.
За таких обставин, навіть зважаючи на сезонні зміни в поведінці покупців і продавців іноземної валюти, передбачити момент її здешевлення доволі складно.
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