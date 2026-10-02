Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 5 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,99 гривні (тобто +16 копійок проти 2 жовтня) – новий історичний максимум;

(тобто +16 копійок проти 2 жовтня) – новий історичний максимум; євро – 50,53 гривні (тобто -17 копійок проти 2 жовтня).

Цікаво, що раніше обидві валюти оновлювали рекорди в Україні влітку: долар 11 червня подорожчав до 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 2 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,70 гривні (+13 копійок), а продаж по 45,23 гривні (+12 копійок).

, станом на вечір 2 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+13 копійок), а продаж по (+12 копійок). Купівля євро проходить по 50,45 гривні (-5 копійок), а продаж – по 51,15 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45 гривень (+2 копійки), а продаж – по 45,08 гривні (+6 копійок).

(+2 копійки), а продаж – по (+6 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,90 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,20 гривні (-7 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,61 гривні (+4 копійки), а продають – по 45,07 гривні (+9 копійок).

(+4 копійки), а продають – по (+9 копійок). Євро купують по 50,71 гривні (+1 копійка), а продають – по 51,41 гривні (-2 копійки).

До слова, напередодні член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що головною причиною поступового послаблення гривні у вересні став дисбаланс між попитом і пропозицією валюти.

Восени цей тиск може посилюватися через пожвавлення ділової активності, формування запасів на холодний сезон і зростання імпорту енергоносіїв, обладнання та інших товарів. Додатковим чинником в Україні залишається безпекова ситуація.