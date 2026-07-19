Курс долара може "хитати" найближчими днями: чи варто українцям хвилюватися

В останню декаду липня загальна ситуація на валютному ринку мало чим відрізнятиметься від кількох попередніх тижнів. Нацбанк і надалі утримуватиме ситуацію під контролем, що сприятиме збереженню стабільності. Ба більше, наразі навіть можна говорити про період відносного затишшя, хоча фактор війни в Україні залишається головним тригером.

Яким буде курс валют

Деталі для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. За його прогнозами, найближчими днями курсові показники залишатимуться в межах 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривень за євро, що загалом відповідає трендам липня.

По-перше, передумов для відчутної зміни співвідношення між євро та доларом у світі наразі немає. Отже, воно має всі шанси перебувати в діапазоні 1,14 – 1,16 протягом цього тижня.

По-друге, різниця між показниками на міжбанку та готівковому ринку майже зійде нанівець. Тобто вартість валюти в комбанках і обмінниках буде максимально наближеною до міжбанківської.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Від початку липня різниця курсів була мінімальною, що свідчить про помірний попит – адже хвиля збільшеного попиту відразу позначається на курсах продажу в обмінниках, а спред з курсом купівлі починає зростати.

Експерт також зауважив, що не варто хвилюватися через помірні щоденні коливання курсів валюти наприкінці другого місяця літа. Такі різноспрямовані зміни є типовою ознакою "живого" ринку й поки не становлять реальної загрози для його стабільності.

Нацбанк збереже можливість оперативно втручатися в ситуацію завдякиінтервенціям у межах режиму "керованої гнучкості", аби підтримувати баланс між попитом і пропозицією. Ймовірно, цього разу тижневий обсяг таких вливань не перевищить 850 мільйонів доларів, що є "цілком прийнятним рівнем" в умовах війни.

Характеристики ринку з 20 по 26 липня

Коридори валютних коливань : на міжбанку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро.

: на міжбанку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,5 – 45 гривень за долар і 50,5 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання : на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу : на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі : у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу : у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

Нагадаємо, Нацбанк уже встановив курс валют на понеділок, 20 липня. Долар коштуватиме 44,66 гривні, тоді як євро – 51,05 гривні.

Окрім того, пов'язані з війною ризики залишаються чинними, зокрема енергетичні, паливні, логістичні, інфраструктурні тощо. Передбачити наміри ворога вкрай важко, як і розрахувати наслідки нових ракетно-дронових ударів. Саме тому бізнес і населення уважно стежать за розвитком подій, ухвалюючи фінансові рішення залежно від безпекової ситуації.