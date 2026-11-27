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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 30 листопада, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 45,02 гривні (тобто -9 копійок проти 27 листопада);

(тобто -9 копійок проти 27 листопада); євро – 49,35 гривні (тобто -14 копійок проти 27 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 27 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,91 гривні (-8 копійок), а продаж – по 45,49 гривні (-8 копійок).

, станом на вечір 27 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (-8 копійок), а продаж – по (-8 копійок). Купівля євро проходить по 49,30 гривні (-4 копійки), а продаж – по 50,02 гривні (-6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,35 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,38 гривні (-13 копійок).

(-5 копійок), а продаж – по (-13 копійок). Натомість купівля євро проходить по 49,80 гривні (-5 копійок), а продаж – по 50,05 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,77 гривні (-5 копійок), а продають – по 45,47 гривні (-7 копійок).

(-5 копійок), а продають – по (-7 копійок). Євро купують по 49,35 гривні (-1 копійка), а продають – по 50,27 гривні (-10 копійок).

Нагадаємо, віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов прогнозував для 24 Каналу, що до кінця 2026 року основні коливання курсу долара на міжбанку відбуватимуться в межах 45 – 46 гривень, тоді як у готівковому сегменті вартість американської валюти може бути дещо вищою.

Серед чинників тиску на гривню експерт назвав підвищений попит з боку імпортерів, сезонне збільшення бюджетних видатків, воєнні ризики та психологічні очікування громадян. Утім, достатніх підстав очікувати різкого й тривалого знецінення національної валюти наразі немає.