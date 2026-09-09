Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 10 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,65 гривні (тобто +18 копійокпроти 9 вересня);

(тобто +18 копійокпроти 9 вересня); євро – 51,99 гривні (тобто +35 копійок проти 9 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 9 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,39 гривні (+8 копійок), а продаж по 44,90 гривні (+8 копійок).

, станом на вечір 9 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+8 копійок), а продаж по (+8 копійок). Купівля євро проходить по 51,57 гривні (+12 копійок), а продаж – по 52,25 гривні (+16 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,82 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,85 гривні (без змін).

(+2 копійки), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,95 гривні (без змін), а продаж – по 52,20 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,29 гривні (+8 копійок), а продають – по 44,83 гривні (+3 копійки).

(+8 копійок), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 51,72 гривні (+8 копійок), а продають – по 52,19 гривні (+3 копійки).

Як розповіла 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, цьогоріч на початку осені ситуація складається не на користь гривні.

Потреби українських імпортерів суттєво перевищують валютні надходження від експортерів. Після літнього періоду бізнес активніше повертається до звичного ритму та готується до осінньо-зимового сезону, що збільшує попит на валюту для закупівлі пального, енергоносіїв, обладнання та інших товарів з-за кордону.