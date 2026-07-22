Нацбанк оновив курс валюти на 23 липня: скільки коштуватиме долар в Україні

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на четвер, 23 липня. Щоправда, цього разу вкотре минулося без значних змін.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, офіційний курс долара США 22 липня становив 44,75 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 5 копійок проти 21 липня. Офіційний курс євро був 51,09 гривні, отже фактично не змінився.

Натомість уже 23 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,77 гривні (+2 копійки);

євро – 51,06 гривні (-3 копійки).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Однак ще станом на вечір 22 липня готівковий курс долара був таким:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,48 гривні , а продаж – по 44,96 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,79 гривні , а продаж – по 44,75 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,37 гривні, а продаж – по 44,79 гривні.

Водночас готівковий курс євро ввечері 22 липня становив: у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,44 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,20 гривні , а продаж – по 51,30 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,92 гривні, а продаж – по 51,38 гривні.

До слова, попри адаптацію економіки до умов повномасштабної війни, пов'язані з нею ризики нікуди не зникли. Передусім ідеться про загрози для енергетики, логістики, паливного ринку та критичної інфраструктури, наслідки яких важко прогнозувати.

Саме тому бізнес і громадяни уважно стежать за розвитком безпекової ситуації – від неї значною мірою залежать очікування щодо курсу гривні та готовність ухвалювати фінансові рішення.