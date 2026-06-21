Долар по 45 гривень стає новою "нормою" – чого чекати від курсу валют в кінці червня

Наприкінці червня ситуація на валютному ринку залишатиметься доволі динамічною. Однак це не означає початку "потужної девальвації" гривні – наразі мова йде лише про ширший діапазон курсових коливань. Так, протягом одного дня ціна долара може змінюватися в межах до 30 копійок.

Якою буде ситуація наприкінці червня

Деталі ексклюзивно для 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Про зміну ринкового тренду наразі не йдеться, а механізм "керованої гнучкості" Нацбанку допоможе уникнути різких стрибків.

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По-перше, події останніх місяців свідчать про здатність Нацбанку утримувати ситуацію на валютному ринку під контролем навіть в умовах енергетичних ризиків та інфляційного тиску. Для цього він активно використовує інтервенції, згладжуючи надмірні курсові коливання. За оцінками експерта, протягом 22 – 28 червня на такі операції можуть спрямувати 850 – 900 мільйонів доларів.

По-друге, влітку традиційно спрацьовує сезонний чинник, який стримує зростання цін. Через надходження нового врожаю окремі види сільськогосподарської продукції дешевшають, що впливає на загальну динаміку інфляції. Тож після травневих 8,2% у річному вимірі показник у червні може сповільнитися до 7,85 – 7,9%.

По-третє, облікову ставку зберігають на рівні 15%, що є одним із сигналів відносної контрольованості економічної ситуації в країні.

По-четверте, серед учасників ринку переважає "стриманий оптимізм", пов'язаний з очікуваннями, що обсяги міжнародної фінансової допомоги для України не будуть скорочені.

По-п'яте, поточне подорожчання валюти загалом відповідає закладеним у бюджет показникам. Зокрема, середньозважений курс долара на 2026 рік передбачено на рівні 45,7 гривні.

Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Звісно, ризики також досить вагомі: світова кон'юнктура цін на пальне й відповідна корекція цінників на українських АЗС, вплив на вартість виробництва, логістики тощо. Окрім того, підвищений попит на валюту зберігається від початку року.

Отже, за прогнозом, протягом тижня долар навряд чи перевищить 45,2 гривні. Найімовірніше, курс коливатиметься поблизу 45 гривень, що свідчитиме про закріплення на новій "психологічній позначці".

А от на вартість євро й надалі впливатиме динаміка на світових торгах. Оскільки його співвідношення до долара останніми тижнями залишається відносно стабільним, різких змін не прогнозують і для українського ринку – курс євровалюти перебуватиме переважно в межах 51,5 – 52,5 гривні.

Що відбуватиметься на готівковому ринку

Попри розмови про ажіотаж, підвищення курсів у фінустановах поки не призвело до різкого зростання попиту на валюту. Натомість нові цінники експерт пояснює тактикою самих обмінників, які швидко реагують на ситуацію на міжбанку та збільшують різницю між купівлею та продажем до 1 – 1,2 гривні.

Наразі дефіциту долара немає, тож нинішні зміни банкір називає радше елементом "курсової гри", яка може мати короткостроковий психологічний ефект і посилювати тривожні настрої.

Характеристики ринку з 22 по 28 червня: