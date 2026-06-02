Курс валют Офіційний курс валюти на 3 червня
2 червня, 15:27
Офіційний долар знову побив рекорд: як подорожчає валюта в Україні 3 червня

Анастасія Безейко
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 3 червня. Долар другий день поспіль сягнув нового історичного максимуму.

Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 2 червня торгувався по 44,30 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 1 червня. Офіційний курс євро становив 51,59 гривні, отже його ціна також зросла на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.

А от 3 червня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,33 гривні (+3 копійки) – новий історичний максимум;
  • євро – 51,66 гривні (+7 копійок).

Цікаво! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 2 червня – 44,30 гривні за курсом Нацбанку.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 2 червня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,04 гривні, а продаж – по 44,48 гривні;
  • на чорному ринку – купівля у середньому була по 44,24 гривні, а продаж – по 44,28 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,84 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.

Курс євро на готівковому ринку

А от курс євро станом на ранок 2 червня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 51,27 гривні, а продаж – по 51,93 гривні;
  • на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,60 гривні, а продаж – по 51,80 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 51,57 гривні, а продаж – по 51,89 гривні.

Яким буде курс валюти на початку літа

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що в перший тиждень червня курс долара в Україні коливатиметься в межах 44 – 44,50 гривні.

Експерт зауважив, що на ситуацію може позитивно вплинути сезонний фактор – сповільнення росту цін через збільшення пропозиції овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції.

Річ у тім, що помірний інфляційний тиск зменшує ризики для гривні та потребу в значних валютних інтервенціях Нацбанку.

