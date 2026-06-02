Офіційний долар знову побив рекорд: як подорожчає валюта в Україні 3 червня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 3 червня. Долар другий день поспіль сягнув нового історичного максимуму.
Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 2 червня торгувався по 44,30 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 1 червня. Офіційний курс євро становив 51,59 гривні, отже його ціна також зросла на 4 копійки, повідомляє Нацбанк.
А от 3 червня курс валюти буде таким:
- долар – 44,33 гривні (+3 копійки) – новий історичний максимум;
- євро – 51,66 гривні (+7 копійок).
Цікаво! Попередній рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 2 червня – 44,30 гривні за курсом Нацбанку.
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 2 червня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,04 гривні, а продаж – по 44,48 гривні;
- на чорному ринку – купівля у середньому була по 44,24 гривні, а продаж – по 44,28 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,84 гривні, а продаж – по 44,27 гривні.
Яким буде курс валюти на початку літа
В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що в перший тиждень червня курс долара в Україні коливатиметься в межах 44 – 44,50 гривні.
Експерт зауважив, що на ситуацію може позитивно вплинути сезонний фактор – сповільнення росту цін через збільшення пропозиції овочів, ягід та іншої сільськогосподарської продукції.
Річ у тім, що помірний інфляційний тиск зменшує ризики для гривні та потребу в значних валютних інтервенціях Нацбанку.