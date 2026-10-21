Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 22 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,03 гривні (тобто -5 копійок проти 21 жовтня);

(тобто -5 копійок проти 21 жовтня); євро – 50,56 гривні (тобто +3 копійки проти 21 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 14 жовтня, подорожчавши до 45,08 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 21 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,80 гривні (без змін), а продаж – по 45,32 гривні (-2 копійки).

, станом на вечір 21 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж – по (-2 копійки). Купівля євро проходить по 50,32 гривні (без змін), а продаж – по 51 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,25 гривні (без змін), а продаж – по 45,32 гривні (+3 копійки).

(без змін), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,85 гривні (без змін), а продаж – по 51 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,78 гривні (-1 копійка), а продають – по 45,48 гривні (+8 копійок).

(-1 копійка), а продають – по (+8 копійок). Євро купують по 50,84 гривні (без змін), а продають – по 51,41 гривні (-1 копійка).

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що напередодні чергової зими валютний ринок України входить у складний період. Одним із головних викликів залишається інфляція, яку посилюють російські обстріли, відключення електроенергії та руйнування критичної інфраструктури. Через це зростають витрати бізнесу, що зрештою позначається на цінах товарів і послуг.

Ще одним чинником ризику експерт назвав подальше подорожчання пального. Оскільки Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових котирувань та логістичні труднощі можуть збільшити витрати постачальників, що посилить попит на іноземну валюту.