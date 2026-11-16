Офіційний курс долара на 17 листопада: валюта подешевшає для українців

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Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 17 листопада, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,39 гривні (тобто -4 копійки проти 16 листопада);

(тобто -4 копійки проти 16 листопада); євро – 49,99 гривні (тобто -23 копійки проти 16 листопада).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 4 листопада, подорожчавши до 45,67 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 16 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,31 гривні (без змін), а продаж – по 45,97 гривні (без змін).

, станом на вечір 16 листопада купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж – по (без змін). Купівля євро проходить по 50,11 гривні (-11 копійок), а продаж – по 51,01 гривні (-11 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,15 гривні (-2 копійки), а продаж – по 46,17 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51 гривні (без змін), а продаж – по 51,18 гривні (-8 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,64 гривні (+26 копійок), а продають – по 46,30 гривні (без змін).

(+26 копійок), а продають – по (без змін). Євро купують по 50,72 гривні (+17 копійок), а продають – по 51,44 гривні (-6 копійок).

Нагадаємо, напередодні свят частина українців традиційно продає іноземну валюту, щоб отримати гривню на поточні витрати. Це може збільшувати пропозицію доларів на ринку, однак не обов'язково призведе до помітного зниження курсу.

Як раніше пояснив в коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, ключову роль у курсовій динаміці відіграє Нацбанк у межах "керованої гнучкості". Тож експерт не радить активно скуповувати "зелені" через побоювання їхнього подорожчання, але й не очікує гарантованого здешевлення валюти перед святами.