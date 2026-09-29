Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 30 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,86 гривні (тобто +4 копійки проти 29 вересня);

(тобто +4 копійки проти 29 вересня); євро – 50,93 гривні (тобто -4 копійки проти 29 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 29 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,64 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,16 гривні (+5 копійок).

, станом на вечір 29 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+5 копійок), а продаж по (+5 копійок). Купівля євро проходить по 50,81 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,49 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,95 гривні (-4 копійки), а продаж – по 44,98 гривні (+1 копійка).

(-4 копійки), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,28 гривні (-14 копійок), а продаж – по 51,54 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,58 гривні (+1 копійка), а продають – по 45,07 гривні (+2 копійки).

(+1 копійка), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 51,18 гривні (-10 копійок), а продають – по 51,75 гривні (-5 копійок).

До слова, напередодні фінансовий аналітик Андрій Шевчишин поділився оцінкою поточної валютної політики Нацбанку. За його словами, девальвація гривні має очевидні ризики для інфляції та суспільних настроїв, однак бізнес уже частково закладає в ціни вищий курс долара, аніж офіційний.

Окремо експерт звернув увагу на співвідношення євро та долара до гривні. На його думку, через корекцію євро та відносно стриману динаміку американської валюти регулятор міг недоотримати частину коштів від конвертації, тоді як потреба держави у фінансуванні залишається високою.