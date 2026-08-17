Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у понеділок 17 серпня, офіційний курс валюти для українців такий:

долар США – 44,70 гривні (тобто +1 копійка проти 14 серпня);

(тобто +1 копійка проти 14 серпня); євро – 51,70 гривні (тобто +15 копійок проти 14 серпня).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,98 гривні за офіційним курсом, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,04 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 17 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,46 гривні (-3 копійки), а продаж по 45,07 гривні (+8 копійок).

, станом на ранок 17 серпня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-3 копійки), а продаж по (+8 копійок). Купівля євро проходить по 51,39 гривні (+8 копійок), а продаж – по 52,10 гривні (+13 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (-4 копійки), а продаж – по 44,96 гривні (+2 копійки).

(-4 копійки), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,83 гривні (+11 копійок), а продаж – по 52,00 гривні (+12 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,70 гривні (+22 копійки), а продають – по 44,85 гривні (-10 копійок).

(+22 копійки), а продають – по (-10 копійок). Євро купують по 51,75 гривні (+7 копійок), а продають – по 52,30 гривні (+14 копійок).

Нагадаємо, у другій половині серпня попит на валюту з боку імпортерів може поступово посилитися. Підготовка до осінньо-зимового періоду передбачає збільшення закупівель енергоресурсів, обладнання та пально-мастильних матеріалів, а частина компаній може завчасно формувати валютні запаси на випадок перебоїв із постачанням або нового стрибка цін.

Однак це не означає неминучого послаблення гривні. Як пояснював для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, режим "керованої гнучкості" дозволяє ринку визначати загальний напрям руху курсу, тоді як Нацбанк втручається, аби не допустити неконтрольованих дисбалансів.