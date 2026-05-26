26 травня, 15:44
Оновлено - 15:47, 26 травня
Курс долара знову побив рекорд: яку ціну встановив НБУ на 27 травня
Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 27 травня. Долар укотре оновив максимум ціни в Україні.
Який офіційний курс валюти?
Офіційний курс долара США 26 травня торгується по 44,24 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 25 травня. Офіційний курс євро становить 51,52 гривні, отже його ціна зросла на 19 копійок, повідомляє Нацбанк.
А от 27 травня курс валюти буде таким:
- долар – 44,27 гривні (+3 копійки);
- євро – 51,51 гривні (-1 копійка).
Цікаво! Попередній рекорд в Україні американська валюта встановила 25 травня – 44,26 гривні за курсом Нацбанку.
Який курс долара на готівковому ринку?
Нагадаємо, ще станом на ранок 26 травня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,97 гривні, а продаж – по 44,46 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,14 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,77 гривні, а продаж – по 44,17 гривні.