Фінанси Курс валют Курс долара знову побив рекорд: яку ціну встановив НБУ на 27 травня
26 травня, 15:44
6
Оновлено - 15:47, 26 травня

Курс долара знову побив рекорд: яку ціну встановив НБУ на 27 травня

Анастасія Безейко
Слухати новину 01:03 хв

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на середу, 27 травня. Долар укотре оновив максимум ціни в Україні.

Який офіційний курс валюти?

Офіційний курс долара США 26 травня торгується по 44,24 гривні. Тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 25 травня. Офіційний курс євро становить 51,52 гривні, отже його ціна зросла на 19 копійок, повідомляє Нацбанк.

Дивіться також Долар у червні може зрости – як уже незабаром зміниться курс валюти в Україні 

А от 27 травня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,27 гривні (+3 копійки);
  • євро – 51,51 гривні (-1 копійка).

Цікаво! Попередній рекорд в Україні американська валюта встановила 25 травня – 44,26 гривні за курсом Нацбанку.

Який курс долара на готівковому ринку?

Нагадаємо, ще станом на ранок 26 травня курс долара на готівковому ринку становив:

  • у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 43,97 гривні, а продаж – по 44,46 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,14 гривні, а продаж – по 44,15 гривні;
  • в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 43,77 гривні, а продаж – по 44,17 гривні.

Який курс євро на готівковому ринку?

А от курс євро станом на ранок 26 травня був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 51,20 гривні, а продаж – по 51,80 гривні;
  • на чорному ринку – купівля у середньому була по 51,54 гривні, а продаж – по 51,64 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 51,48 гривні, а продаж – по 51,86 гривні.

Що про ситуацію кажуть експерти

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько пояснила, що важливим фактором для гривні залишається монетарна політика Нацбанку. 

Зокрема, облікова ставка на рівні 15% підтримує інтерес до гривневих депозитів і водночас стримує надлишковий попит на валюту. Саме тому долар поки не демонструє різких стрибків навіть попри поступове зростання.

Протягом цього тижня банкірка прогнозує коливання курсу під впливом попиту на імпорт, ситуації на зовнішніх ринках та активності покупців валюти на міжбанку. Однак завдяки діям регулятора ринок має шанси залишитися "відносно стабільним".

Пов'язані теми:

НБУ
Євро
Долар
Курс валют