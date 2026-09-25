Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 28 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,84 гривні (тобто -13 копійок проти 25 вересня);

(тобто -13 копійок проти 25 вересня); євро – 51,14 гривні (тобто +2 копійки проти 25 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 25 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,68 гривні (+1 копійка), а продаж по 45,20 гривні (+1 копійка).

, станом на вечір 25 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,92 гривні (-2 копійки), а продаж – по 51,61 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля та продаж долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходяться по 45 гривень .

. Натомість купівля євро проходить по 51,50 гривні, а продаж – по 51,66 гривні.

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,48 гривні (без змін), а продають – по 45,15 гривні (-3 копійки).

(без змін), а продають – по (-3 копійки). Євро купують по 51,26 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,91 гривні (-1 копійка).

Нагадаємо, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий в коментарі 24 Каналу припустив, що жовтень не принесе різких змін на валютний ринок України. Щоправда, одним із найбільш чутливих факторів може стати вартість пального.

Його подорожчання збільшує потребу в іноземній валюті для закупівель за кордоном і водночас здорожчує перевезення, виробництво та торгівлю. Зрештою, це може відбитися на цінах широкого кола товарів і послуг – тож окремої уваги потребуватиме подальша інфляційна динаміка.