Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 12 жовтня, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 44,89 гривні (тобто +4 копійки проти 9 жовтня);

(тобто +4 копійки проти 9 жовтня); євро – 50,31 гривні (тобто +17 копійок проти 9 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 6 жовтня, подорожчавши до 45,06 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 9 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,66 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,18 гривні (+2 копійки).

, станом на вечір 9 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+2 копійки), а продаж – по 45,18 гривні (+2 копійки). Купівля євро проходить по 50,13 гривні (+7 копійок), а продаж – по 50,81 гривні (+6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,06 гривні (без змін), а продаж – по 45,08 гривні (+3 копійки).

(без змін), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,65 гривні (+5 копійок), а продаж – по 50,87 гривні (+6 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,59 гривні (-4 копійки), а продають – по 45,02 гривні (+4 копійки).

(-4 копійки), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,41 гривні (-7 копійок), а продають – по 51,32 гривні (+12 копійок).

Як напередодні зауважив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, на ринку помітно зростає попит населення на безготівкову валюту. За останні п'ять днів середньодобовий показник чистої купівлі (без урахування статистичних викривлень на межі місяців) перевищив 13 мільйонів доларів – найвищий рівень із кінця зими 2025 року.

На думку аналітика, така тенденція пов'язана з пом'якшенням валютних обмежень, зокрема збільшенням місячного ліміту на купівлю безготівкової валюти до 200 тисяч гривень. Наразі на цей сегмент припадає вже близько 22% чистого попиту населення.