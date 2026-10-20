Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 21 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 45,08 гривні (тобто +8 копійок проти 20 жовтня);

(тобто +8 копійок проти 20 жовтня); євро – 50,53 гривні (тобто без змін проти 20 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 14 жовтня, подорожчавши до 45,08 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 20 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,82 гривні (+6 копійок), а продаж – по 45,35 гривні (+6 копійок).

, станом на вечір 20 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+6 копійок), а продаж – по (+6 копійок). Купівля євро проходить по 50,34 гривні (+7 копійок), а продаж – по 51,01 гривні (+7 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,25 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,27 гривні (+3 копійки).

Натомість купівля євро проходить по 50,85 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,10 гривні (+4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,79 гривні (+7 копійок), а продають – по 45,41 гривні (+15 копійок).

(+7 копійок), а продають – по (+15 копійок). Євро купують по 50,84 гривні (+6 копійок), а продають – по 51,42 гривні (+2 копійки).

До слова, у коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько наголосила, що відносно високі ставки за гривневими депозитами та іншими інструментами заощадження спонукають українців зберігати частину коштів у нацвалюті. Однак на подальшу курсову динаміку впливатимуть також інфляційні очікування та наступні рішення Нацбанку щодо монетарної політики.

Ба більше, ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру залишаються додатковим ризиком: нові пошкодження та перебої з електропостачанням можуть збільшувати витрати підприємств, ускладнювати виробництво й логістику, посилювати тиск на ціни.