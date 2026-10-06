Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 7 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,95 гривні (тобто -11 копійок проти 6 жовтня);

(тобто -11 копійок проти 6 жовтня); євро – 50,64 гривні (тобто +16 копійок проти 6 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 6 жовтня, подорожчавши до 45,06 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні влітку – 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 6 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,75 гривні (без змін), а продаж по 45,29 гривні (без змін).

, станом на вечір 6 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,27 гривні (+2 копійки), а продаж – по 50,96 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,10 гривні (без змін), а продаж – по 45,16 гривні (+2 копійки).

(без змін), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,74 гривні (+7 копійок), а продаж – по 51 гривні (+3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,55 гривні (+4 копійки), а продають – по 45,19 гривні (+4 копійки).

(+4 копійки), а продають – по (+4 копійки). Євро купують по 50,49 гривні (+3 копійки), а продають – по 51,42 гривні (-3 копійки).

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько зауважила, що протягом поточного тижня курс долара, ймовірно, коливатиметься поблизу 45 гривень. За поточних умов більш імовірним залишається поступовий рух.

Додатковий попит з боку імпортерів здатен періодично підштовхувати американську валюту вище цієї "психологічної позначки", однак присутність Нацбанку на ринку має стримувати різкі стрибки. Водночас готівковий сегмент може залишатися дещо дорожчим і швидше реагувати на зміну настроїв.