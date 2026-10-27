Курс долара встановить новий історичний максимум в Україні 28 жовтня

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 28 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

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долар США – 45,60 гривні (тобто +6 копійок проти 27 жовтня) – новий історичний максимум;

(тобто +6 копійок проти 27 жовтня) – новий історичний максимум; євро – 50,85 гривні (тобто -10 копійок проти 27 жовтня).

Цікаво, що попередній історичний максимум долар встановив 27 жовтня, подорожчавши до 45,54 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Прогнози

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 27 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,35 гривні (+13 копійок), а продаж – по 45,95 гривні (+11 копійок).

, станом на вечір 27 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+13 копійок), а продаж – по (+11 копійок). Купівля євро проходить по 50,69 гривні (+6 копійок), а продаж – по 51,45 гривні (+2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 46,02 гривні (+2 копійки), а продаж – по 46,09 гривні (+2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (+2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,40 гривні (без змін), а продаж – по 51,58 гривні (-11 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 45,49 гривні (+32 копійки), а продають – по 46,21 гривні (+21 копійка).

(+32 копійки), а продають – по (+21 копійка). Євро купують по 51,23 гривні (+10 копійок), а продають – по 51,91 гривні (-2 копійки).

До слова, в коментарі 24 Каналу член правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що обсяги продажу іноземної валюти Нацбанком минулого тижня дещо скоротилися. Водночас потреба в підтримці ринку залишається значною, адже регулятор продовжує стримувати різкі курсові коливання.

За оцінкою експертки, наприкінці жовтня ризик подальшого послаблення гривні зберігатиметься, однак ситуація може розвиватися нерівномірно: періоди зростання валютних котирувань здатні чергуватися з певною стабілізацією.