Офіційний курс долара встановить новий рекорд в Україні 27 жовтня

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 27 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

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долар США – 45,54 гривні (тобто +34 копійки проти 26 жовтня) – новий історичний максимум;

(тобто +34 копійки проти 26 жовтня) – новий історичний максимум; євро – 50,95 гривні (тобто +37 копійок проти 26 жовтня).

Цікаво, що попередній історичний максимум долар встановив 26 жовтня, подорожчавши до 45,20 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні ще наприкінці літа, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 26 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 45,12 гривні (+15 копійок), а продаж – по 45,72 гривні (+18 копійок).

, станом на вечір 26 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+15 копійок), а продаж – по (+18 копійок). Купівля євро проходить по 50,58 гривні (+17 копійок), а продаж – по 51,33 гривні (+22 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,68 гривні (+4 копійки), а продаж – по 45,70 гривні (+1 копійка).

гривні (+4 копійки), а продаж – по гривні (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,22 гривні (+12 копійок), а продаж – по 51,45 гривні (+5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,95 гривні (+45 копійок), а продають – по 45,95 гривні (+35 копійок).

(+45 копійок), а продають – по (+35 копійок). Євро купують по 51,10 гривні (+1 гривня), а продають – по 51,90 гривні (без змін).

Раніше фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснив, що оновлення історичного максимуму долара відбулося в умовах контрольованого послаблення гривні. За його оцінкою, Нацбанк свідомо дозволив курсу перейти на новий рівень, а не був змушений реагувати на надмірний тиск валютного ринку. Зокрема, регулятор не намагався втримати курс поблизу позначки 45 гривень за долар.

Водночас обсяги інтервенцій минулого тижня скоротилися на 4,5%, хоча дефіцит валюти на ринку зменшився менш ніж на 0,5%. На думку експерта, така динаміка свідчить про керований характер девальвації. Окрім того, готівковий курс знову наблизився до міжбанківського, що нібито є позитивним сигналом.