Наступного тижня долар поб'є рекорд: НБУ показав курс валюти на 26 жовтня

Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, на початку наступного тижня, у понеділок, 26 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

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долар США – 45,20 гривні (тобто +15 копійок проти 23 жовтня) – новий історичний максимум;

(тобто +15 копійок проти 23 жовтня) – новий історичний максимум; євро – 50,58 гривні (тобто -14 копійок проти 23 жовтня).

Цікаво, що попередній історичний максимум долар встановив 14 жовтня, подорожчавши до 45,08 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнуло рекордних 52,25 гривні ще влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 23 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,87 гривні (+5 копійок), а продаж – по 45,41 гривні (+6 копійок).

, станом на вечір 23 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+5 копійок), а продаж – по (+6 копійок). Купівля євро проходить по 50,35 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,01 гривні (без змін).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,31 гривні (+3 копійки), а продаж – по 45,34 гривні (+4 копійки).

гривні (+3 копійки), а продаж – по гривні (+4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,85 гривні (без змін), а продаж – по 51,05 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,91 гривні (+1 копійка), а продають – по 45,49 гривні (+3 копійки).

(+1 копійка), а продають – по (+3 копійки). Євро купують по 50,80 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,40 гривні (-3 копійки).

До слова, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий у коментарі 24 Каналу розповів, що додатковий тиск на валютний ринок створює прискорення інфляції. За припущеннями експерта, у жовтні споживчі ціни можуть зрости на 1,7 – 2%, а в річному вимірі показник здатен сягнути 10,9 – 11,2%.

За таких умов українці, ймовірно, активніше купуватимуть іноземну валюту, намагаючись захистити свої заощадження від знецінення. Водночас головними причинами подорожчання товарів і послуг залишаються наслідки війни, зокрема удари по енергетиці, пошкодження підприємств і логістичні труднощі, які збільшують витрати бізнесу.