Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у середу, 9 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,47 гривні (фактично без змін проти 8 вересня);

(фактично без змін проти 8 вересня); євро – 51,64 гривні (тобто -4 копійки проти 8 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 8 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,25 гривні (-7 копійок), а продаж по 44,76 гривні (-6 копійок).

, станом на вечір 8 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-7 копійок), а продаж по (-6 копійок). Купівля євро проходить по 51,40 гривні (-6 копійок), а продаж – по 52,04 гривні (-6 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,71 гривні (+1 копійка), а продаж – по 44,80 гривні (+1 копійка).

(+1 копійка), а продаж – по (+1 копійка). Натомість купівля євро проходить по 51,88 гривні (+3 копійки), а продаж – по 52 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,21 гривні (+3 копійки), а продають – по 44,78 гривні (-2 копійки).

(+3 копійки), а продають – по (-2 копійки). Євро купують по 51,64 гривні (+1 копійка), а продають – по 52,14 гривні (+1 копійка).

До слова, раніше для 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, що перша половина вересня може пройти за сценарієм, близьким до серпневого. Ймовірно, курс долара коливатиметься в межах 44,3 – 44,8 гривні, тоді як для євро це 51,5 – 52,5 гривні.

За словами банкіра, відносна стабільність на валютному ринку залишається важливим орієнтиром для економіки в умовах війни, тому режим "керованої гнучкості" наразі виправданий. Водночас для стримування дисбалансу між попитом і пропозицією Нацбанку доводиться проводити значні валютні інтервенції, а додатковий тиск створює підготовка до осінньо-зимового періоду.