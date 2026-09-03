Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 4 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,73 гривні (тобто +12 копійок проти 3 вересня);

(тобто +12 копійок проти 3 вересня); євро – 51,94 гривні (тобто +30 копійок проти 3 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 3 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,47 гривні (+9 копійок), а продаж по 44,96 гривні (+8 копійок).

, станом на вечір 3 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+9 копійок), а продаж по (+8 копійок). Купівля євро проходить по 51,51 гривні (+12 копійок), а продаж – по 52,16 гривні (+12 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,85 гривні (+5 копійок), а продаж – по 44,91 гривні (-2 копійки).

(+5 копійок), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,88 гривні (-2 копійки), а продаж – по 52,05 гривні (-3 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,38 гривні (+2 копійки), а продають – по 44,93 гривні (+11 копійок).

(+2 копійки), а продають – по (+11 копійок). Євро купують по 51,63 гривні (+1 копійка), а продають – по 52,20 гривні (+11 копійок).

У коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що додаткові ризики для гривні створює ситуація з нафтою, що на початку вересня подорожчала через нове загострення на Близькому Сході. Тривале утримання Brent вище 90 доларів за барель може збільшити витрати України на енергетичний імпорт, а отже – й потребу в іноземній валюті.

Окрім того, значення матиме співвідношення євро та долара на глобальному рівні. Подальше ослаблення американської валюти може дещо зменшити попит на неї всередині країни, тоді як зміцнення, навпаки, створюватиме додатковий тиск на гривню.